Sottil: “Problemi a concretizzare, ma restiamo sereni. La vittoria contro il Verona è un gran segnale. Archiviamo Istanbul, dobbiamo essere protagonisti in Europa”

Il calciatore della Fiorentina Riccardo Sottil ha parlato a Radio Sportiva, in riferimento all’inizio della stagione in maglia viola: “Abbiamo fatto grandi gare, soprattutto passando il preliminare di Conference League, ma poi abbiamo mancato la vittoria per un po’. Ce l’abbiamo fatta contro il Verona e questo deve darci slancio. La sosta ci fa finalmente recuperare”.

Sul problema dei gol: “Sono dinamiche calcistiche. Se non arrivano i risultati, diventa un problema, ma dobbiamo rimanere sereni anche se ultimamente non siamo riusciti a concretizzare. Se ti fossilizzi troppo a chiederti perché non arriva il gol, peggiori la situazione”.

Sull’ultima vittoria contro il Verona: “Devo dire che è stato un gran segnale, siamo finalmente tornati a vincere in uno stadio strapieno. Il sostegno dei tifosi è sempre importante, ci siamo goduti in pieno questo successo”.

Sulla Conference League, aggiunge: “La Fiorentina è sempre stata protagonista in Europa, doveva tornarci dopo tanti anni senza. Queste partite danno un qualcosa in più a tutti noi. La caduta di Istanbul può capitare, siamo ancora in gioco e dobbiamo pensare ad andare più avanti possibile. Archiviamo immediatamente la débacle in Turchia“.