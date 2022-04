Sottil? Se sei egoista e ti fai soffiare la palla dal portiere prendi l’insufficienze e qualche accidente bonario. Fiorentina e la beffa finale…che stavolta non c’è

Stavolta non c’è stata la beffa finale ma il rischio di subirla sì. Fiorentina che stradomina la partita, ma neanche giocando quasi un tempo in superiorità numerica riesce a mettere al sicuro il risultato per tempo.

Mole di gioco imponente, azioni pericolose moltissime, un solo gol. I tiri dei viola (24, di cui 11 nello specchio) sono passaggi al portiere quando centrano la porta e sassate quando finiscono sugli spalti. Tuttavia la vittoria è arrivata e altri tre punti vanno ad impreziosire una classifica che diventa golosa giornata dopo giornata.

Milenkovic – 7 – Pochi grattacapi, anticipi sempre puntuali.

Igor – 7 – Fa rimbalzare ogni avversario con estrema naturalezza, bene anche negli appoggi.

Sottil – 5 – Dopo una entusiasmante progressione di cinquanta metri palla al piede seminando gli avversari, o sei generoso, offri l’assist a Cabral e prendi 7, o sei egoista e segni e prendi 8, o sei egoista e ti fai soffiare la palla dal portiere e prendi l’insufficienza (e anche, bonariamente, qualche accidenti).

