Sottil? Uno che piace all’estero, specialmente in Inghilterra. Ma i dirigenti della Fiorentina hanno altre idee

Ci sono diversi giocatori italiani che piacciono all’estero. Tra questi troviamo certamente l’attaccante esterno della Fiorentina, Riccardo Sottil.

Su di lui, riporta stamani La Gazzetta dello Sport, hanno chiesto informazioni sia il Leicester sia il Brighton, in Inghilterra. Ma i dirigenti della Fiorentina hanno altre idee per il suo futuro e contano sulla sua affermazione.

In alcune partite giocate in questa stagione è stato davvero brillante ed è uno tra i più utilizzati da Italiano che pure ricorre spesso al turnover, specie laddove ha molta scelta, come nel comparto degli esterni.