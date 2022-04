Spalletti: “Avevamo la partita in mano prima dell’1-2 ma la Fiorentina si è difesa bene. Sul terzo gol c’era fallo su Mario Rui”

Molto amareggiato Luciano Spalletti, che parla così in sala stampa dopo la sconfitta con la Fiorentina:

“Noi nel primo tempo abbiamo iniziato bene. Nella seconda fase abbiamo alzato qualche palla in più facendo leva su Osimhen. Siamo stati poco precisi, abbiamo perso le distanze e ci siamo allungati nella seconda parte. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene e dopo il 2-1 abbiamo attaccato. Poi su una di quelle palle perse, fallo o non fallo di Mario Rui, hanno segnato il terzo. La reazione c’è stata, avevamo la partita in mano dopo il 2-1. La partita abbiamo provato a forzarla. La Fiorentina si è difesa bene. Qualche palla insidiosa che non siamo riuscita a pulirla. Siamo stati al limite dell’area. Un contropiede e si è preso gol. Oggi eravamo a tentare a riprendere la partita.

Sul terzo gol Mario Rui ha subito la spinta, il direttore di gara non ha valutato fallo”.