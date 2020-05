Spalletti: “Io alla Fiorentina? I viola sono già in buonissime mani. Non conta per me la possibilità di spendere 200 milioni in un mercato”

Un tifoso della Fiorentina sulla panchina viola. Sembra ancora lontana la possibilità che Luciano Spalletti possa allenare la squadra per la quale ha un debole fin da quando era giovane.

Nelle ultime ore il tecnico di Certaldo ha commentato così questa eventualità: “Non conta il bel progetto o la possibilità di spendere 200 milioni in un mercato – ha detto a Sky – Allenare a me piace, non vedo l’ora di tornare a farlo. La Fiorentina è in buonissime mani, Iachini ha le carte in regola per fare anche campionati di alta classifica. Lo dico da simpatizzante della squadra e da conoscente dell’allenatore. Poi la società si è anche un po’ espressa dicendo che Spalletti si porta dietro un problema e per noi diventa difficile metterlo a posto”.