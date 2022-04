Spalletti può sorridere: Osimhen recuperato, ma il Napoli ha ancora alcuni indisponibili in vista della gara contro la Fiorentina

Come riporta il sito ufficiale del Napoli, stamattina gli uomini di Spalletti sono scesi in campo per un seduta d’allenamento al Napoli Konami Training Center. Ancora fuori dai ranghi, Ounas e Petagna, che hanno svolto allenamento personalizzato in palestra in campo e terapie. Anche per l’ex viola Malcuit solo lavoro personalizzato in palestra e campo, così come per Di Lorenzo il quale è ancora confinato tra piscina e palestra. Sorride infine Spalletti che ritrova Osimhen. Il nigeriano infatti ha svolto l’intera seduta con il resto del gruppo.