Spalluto: “La classifica del campionato non rispecchia il valore della squadra. Vlahovic? E’ un esempio per me, spero di seguire i suoi passi”

L’attaccante della Fiorentina Primavera Samuele Spalluto ha parlato ai canali ufficiali della società dopo la doppietta contro la Juventus: “Vincere di nuovo la Coppa Italia non sarà facile, ma dobbiamo ripeterci a tutti i costi per entrare nella storia della società. In campionato il percorso è complicato, abbiamo un sacco di assenze importanti. Proprio per questo però ognuno da sempre il cento per cento e anche di più, quindi il mister non ha problemi a far girare i giocatori”.

E poi ha aggiunto: “La classifica non rispecchia il valore della squadra, che è molto alto. Dopo la vittoria di oggi abbiamo fatto un po’ di “macello” nello spogliatoio, eravamo davvero contenti. Con Monteanu ho una grande intesa, durante la settimana curiamo molto le combinazioni. Vlahovic? Sono un attaccante e quindi punto sempre a segnare più gol possibili. Dusan è un esempio per me, l’ho sempre detto, quindi spero di poter seguire i suoi passi”.