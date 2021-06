Specialisti in scouting di giocatori all’interno dello staff di Gattuso: Il tecnico diventa importante anche sul mercato e facilità il compito di Pradè

Gennaro Gattuso non è un semplice allenatore e avrà un ruolo importante anche sul mercato della Fiorentina. Questo non solo perché ci sarà condivisione delle scelte, ma anche per una particolarità che riguarda il tecnico.

Ringhio ha all’interno del suo staff specialisti che si occupano anche di scouting dei giocatori, che quindi vanno ad integrarsi con il lavoro che fa già di suo la società. Così facendo viene anche facilitato il compito del direttore sportivo, in questo caso quello di Daniele Pradè, e ci sono anche più possibilità di individuare giocatori interessanti in anticipo rispetto agli ‘avversari’.

Senza contare che anche lo stesso Gattuso non disdegna il fatto di andarsi a vedere alcuni calciatori di persona. Per questo non dobbiamo meravigliarci davanti a notizie come quella su Pedro De La Vega, visionato direttamente dal neo allenatore della Fiorentina.