“Spero che Italiano rimanga a Firenze, ma alla Fiorentina mancano 2-3 nomi per fare il salto di qualità”

Il vice direttore di RAI Sport, Jacopo Volpi, ha parlato a tuttomercatoweb.com in occasione di Pitti Immagine. Queste le sue dichiarazioni sulla Fiorentina:

“Spero che Italiano resti a Firenze, perché ha migliorato molto la squadra. Ci vorranno due o tre nomi importanti per appesantire una rosa a cui manca qualcosa per fare il salto di qualità. In pochi punti ci sta tutto dentro, visto che la differenza ti può portare o meno in Champions per dire, dove si guadagnano molti soldi. Ormai è un traguardo che viene festeggiato per mesi mentre in passato chi arrivava quarto veniva esonerato”.