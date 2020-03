Spindel: “La Fiorentina non ha alcun controriscatto per Pedro. Sarà il Flamengo a decidere e non ci sarà possibilità di rilancio per i viola”

L’ultima parola sul futuro di Pedro Guilherme Abreu dos Santos spetta alla Fiorentina? Non proprio, almeno secondo la versione data dal direttore sportivo del Flamengo, Bruno Spindel, intervistato da Calciomercato.com: “Diritto di controriscatto per i viola? Questo non mi risulta. Pedro è in prestito oneroso e alla fine del periodo stipulato potremo esercitare o meno il diritto di acquisto, senza obbligo da parte nostra né possibilità di rilancio da parte della Fiorentina. Saremo noi a decidere, ovviamente sentito anche il giocatore”.

Poi sulla trattativa portata avanti coi gigliati ha detto: “Sempre i giocatori sono determinanti in queste trattative. A noi Pedro è sempre piaciuto; un grande attaccante, moderno e con le caratteristiche che piacciono al nostro allenatore. Poi però con il Fluminense sapevamo che non sarebbe stato facile trattare e così la Fiorentina ha avuto la meglio. Nel dicembre scorso quando abbiamo capito che c’erano margini e sapendo del desiderio forte del giocatore di vestire la nostra maglia ci siamo fatti vivi e abbiamo cominciato la trattativa”.