Spunta il nome di Ghoulam per la Fiorentina. L’affare potrebbe chiudersi senza eccessivi esborsi

Secondo quanto scrive La Nazione, tra i nomi spuntati fuori nelle ultime ore per ciò che riguarda la fascia sinistra – visto che non appare certa né la conferma di Dalbert né il ritorno di Biraghi – c’è anche quello di Faouzi Ghoulam (classe ’91), in uscita dal Napoli dopo le ultime stagioni travagliate per gli infortuni. Ha richieste da Francia e Spagna, ma l’ algerino preferirebbe restare in Italia. Il punto interrogativo è rappresentato dai tanti infortuni patiti ma sulle qualità del cursore di fascia sinistra non si discutono. Affare che potrebbe chiudersi senza eccessivi esborsi.

