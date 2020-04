Spunta un nome nuovo per completare il maxi scambio tra Fiorentina e Roma

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola scrive di un possibile nome nuovo nel maxi scambio tra Fiorentina e Roma. Si era già parlato dell’ipotesi di arrivo in viola di Florenzi e Spinazzola, con Biraghi che farebbe il percorso inverso. Il nome nuovo che è emerso è quello del capitano viola German Pezzella, che completerebbe il quartetto di giocatori spostati da questa operazione. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane, con la situazione dell’argentino ancora da chiarire fino in fondo.