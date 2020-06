Spunta un tecnico di Serie B per la panchina della Fiorentina?

La Fiorentina non conosce ancora il nome dell’allenatore per la prossima stagione, ma nel frattempo continuano ad arrivare tantissimw voci. Molto dipenderà da come Beppe Iachini terminerà il campionato alla guida del club viola. Intanto, però, spunta anche un nome proveniente direttamente dalla Serie B: secondo quanto riportato dal Secolo XIX, si tratta di Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia. Dopo la buona stagione con il club ligure e quella precedente terminata con la promozione in Serie B, su Italiano ci sarebbe l’interessamento di alcune società di Serie A: oltre alla Fiorentina, anche il Cagliari starebbe osservando la situazione.

