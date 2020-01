Stadio della Fiorentina: La prima volta di Commisso dopo la perizia Mercafir. Il vis a vis con Nardella

“Un giorno alla volta, ora concentriamoci sulla squadra. Voglio trovarmi bene con tutta la politica, se ne deve ragionare e vediamo dove arriviamo”. Questo è quello che ha spiegato ieri il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, sulla questione stadio.

Di certo, passata la trasferta di Bologna, il tema verrà nuovamente affrontato vis a vis con il sindaco di Firenze, Dario Nardella. Per la prima volta il numero uno viola è tornato a Firenze da quando è arrivata la perizia sulla valutazione dei terreni dell’area Mercafir che sono stati quotati, per tutta l’area in vendita, 22 milioni di euro. Non mancano di certo gli argomenti da trattare dunque. Senza contare che oltre all’ipotesi Mercafir, c’è sempre l’alternativa Campi Bisenzio e la possibilità di virare nuovamente sul Franchi.