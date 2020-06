Stadio della Fiorentina: Obiettivo 2024!

Dare certezze è un’impresa impossibile, ma darsi degli obiettivi no. Per quanto riguarda il nuovo stadio della Fiorentina, quest’ultimi ci sono e li possiamo riassumere così: la prima pietra nel 2022 e la fine dei lavori nel 2024. In pratica due anni per espletare l’iter burocratico che serve per dar vita ad un’opera del genere e altri due per costruire l’impianto e larga parte degli annessi e connessi. Stiamo parlando di strade, alberghi, edifici commerciali e altro ancora.

Tutto possibile o solo un sogno? La Fiorentina dal canto suo ripete il motto che ha sempre contraddistinto Rocco Commisso: “Vogliamo fare fast, fast, fast”. Sicuramente in questo momento c’è comunanza d’intenti con il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi, ma ancora non sono state scartate altre ipotesi.