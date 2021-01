Stadio, opzione Campi Bisenzio ancora valida. Incontro tra Commisso e il Sindaco Fossi

Non solo restyling del Franchi. Ci sarebbero novità sul fronte stadio in casa Fiorentina. Secondo quanto riporta Radio Bruno, infatti, è in corso in questi minuti un incontro a pranzo all’hotel di Rocco Commisso tra il presidente viola ed il sindaco Emiliano Fossi. Un faccia a faccia per riparlare dell’ipotesi Campi Bisenzio.

