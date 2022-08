Stojić: “Jovic ha bisogno di un ambiente in cui ritrovare fiducia. Ma è ovunque fuorché a Firenze, non può commettere errori banali come questo. Il rinnovo di Milenkovic…”

“Ha bisogno di un ambiente in cui ritrovare fiducia, finora gli abbiamo visto giocare al 50% delle sue possibilità. E per quanto amiamo Luka, è lui il più colpevole”. Sull’attaccante della Fiorentina, Luka Jovic, si è espresso così Ranko Stojić, ex portiere anche della nazionale jugoslava, divenuto poi agente, parlando con TV Arena Sport.

“Aveva altre priorità all’inizio della sua avventura al Real Madrid – ha proseguito Stojić – Forse nessuno lo aveva preparato a questo tipo di pressione, ogni dettaglio e gesto in allenamento è importante in un grande club. Devi essere al meglio per metterti alla prova con l’ambiente, l’allenatore e i media”.

Domenica scorsa Jovic è andato a seguire la partita tra Cukaricki e Spartak Subotica in tribuna, un errore secondo Stojić: “Sinceramente non mi è piaciuto…Lo abbiamo visto alla partita del Cukaricki, della Stella Rossa, è ovunque fuorché a Firenze. Sono fatti che sono successi anche quando era al Real Madrid, ma non importa quanto uno sia bravo, sono cose che non si fanno. Darà fastidio al club, anche se forse i dirigenti non glielo diranno apertamente, ma è così che funzionano le cose. Errori banali, che si possono correggere, possono creare tensioni coi compagni di squadra nello spogliatoio. Milenkovic? Sicuramente è un bene per Luka che il difensore prolunghi il contratto con la Fiorentina“.