Stojkovic: “Vlahovic deve allenarsi e fare gol, non stare su Instagram. Sta diventando l’attaccante che guiderà la Serbia per i prossimi dieci anni”

Il neo allenatore della nazionale serba Dragan Stojkovic ha parlato in vista dei prossimi due impegni contro Repubblica d’Irlanda e Portogallo. Queste le sue parole sull’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic riportate dal sito Informers.re: “Vlahovic ha una bella carriera davanti e quello che ha dimostrato in questi anni è ottimo. Deve solo allenarsi e fare gol, non leggere notizie e stare su Instagram. Lui è estremamente talentuoso e per me è molto importante che stia diventando l’attaccante che guiderà la Serbia per i prossimi dieci anni”.