Stramaccioni: “A Firenze i top player non possono venire, per questo Retegui sarebbe una grande occasione. Dia? Fatica a giocare da solo, avrebbe bisogno di un altro attaccante al suo fianco”

L’ex allenatore, oggi opinionista, Andrea Stramaccioni, è intervenuto a Radio Bruno per commentare le possibili mosse di mercato della Fiorentina:

“Mercato della Fiorentina? Un colpo interessante potrebbe essere Retegui. Non è ancora un top, ma purtroppo oggi si deve essere realistici e dire che i top a Firenze non possono venire. L’attaccante azzurro è giovane e ha grande temperamento. Fossi in Italiano chiederei di prendere giocatori che alzino il livello dei titolari. Un occasione potrebbe essere quella di Berardi. L’esterno del Sassuolo, che in Italia è tra gli attaccanti di prima fascia, sarebbe l’ideale per una squadra che gioca con il 4-3-3″.

E ancora: “Dia? L’ho osservato al Mondiale e posso dire che è un giocatore di grandissima potenzialità. Attualmente lo reputo superiore a Retegui, essendo anche più affermato. Passando al lato tattico secondo me fa fatica a giocare da solo e preferisce avere un attaccante a fianco. Andrebbe poi incastrato in un gioco più di palleggio come quello di Italiano. Resta comunque una grandissima occasione in questo mercato”.