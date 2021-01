Stroppa: “Abbiamo accompagnato la Fiorentina a segnare il secondo gol”

L’allenatore del Crotone, Giovanni Stroppa, se la prende con la sua squadra per la prestazione fatta vedere contro la Fiorentina: “E’ mancato coraggio e cattiveria nell’affrontare gli avversari. Abbiamo accompagnato in porta la Fiorentina in occasione del secondo gol, questo al di là della bravura di Castrovilli e Ribery. Nel secondo tempo ho visto una squadra diversa in campo, ma la reazione c’è stata. Per ottenere la salvezza servirà un miracolo”.

