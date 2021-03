Superchi: “La Fiorentina stasera non è spacciata, anzi… Prevedo equilibrio tra due formazioni che non stanno bene”

L’ex portiere di Fiorentina e Roma Franco Superchi ha parlato a Lady Radio della partita di stasera e del momento che sta vivendo la squadra di Prandelli. Queste le sue parole: “Non do la squadra viola per spacciata stasera, anzi… I giallorossi contro il Milan erano molto in difficoltà, soprattutto nel primo tempo. Oggi prevedo equilibrio tra due formazioni che non stanno benissimo. Veretout è il più in forma tra i giocatori a disposizione di Fonseca, occhio anche a Mkhytarian. La sicurezza per la Fiorentina sta nella coppia di portieri Dragowski-Terracciano. La Roma invece con Pau Lopez ha tutt’altro che una sicurezza tra i pali”.