Supercoppa Primavera, Inter-Fiorentina: segui la DIRETTA TESTUALE su Fiorentinanews.com

È un giorno speciale, per la Fiorentina Primavera. Tra poco inizierà una delle partite più importanti della stagione dei ragazzi di Aquilani, ovvero la Supercoppa Primavera contro l’Inter. Allo U-Power Stadium di Monza, c’è la possibilità di bissare il successo dello scorso anno; per farlo, servirà battere i campioni d’Italia in carica, che stanno attraversando una stagione complicata. Come di consueto, Fiorentinanews.com seguirà il match con la diretta testuale, anche in questa speciale occasione. Fischio d’inizio alle ore 20:30.

