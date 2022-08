Svanisce il colpo Faes per la Fiorentina? Il Reims è a un passo dall’accordo con una squadra di Premier League

Rischia di infrangersi a pochi giorni dal gong del mercato il colpo Wout Faes per la Fiorentina. Il centrale del Reims, infatti, sarebbe vicino al trasferimento in Inghilterra. Secondo quanto riportato dal giornalista di Foot Mercato, Santi Aouna, il difensore belga è pronta a volare nel Regno Unito nelle prossime ore.

Il suo club d’appartenenza, il Reims, avrebbe infatti trovato un accordo col Leicester. Lo stesso Faes ha già dato la sua disponibilità alle Foxes, che lo aspettano nei prossimi giorni per le visite mediche. Di seguito la notizia di mercato riportata anche da Fabrizio Romano, che specifica altri dettagli della trattativa:

Leicester are confident to get Wout Faes deal done very soon. Talks are progressing to final stages, personal terms agreed on five year deal. 🚨🔵 #LCFC

He’ll be Fofana replacement, as just revealed earlier today ⤵️✅ https://t.co/adkRdtbDff

