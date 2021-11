Tappa a San Casciano per Antognoni che fa visita anche ad un cimelio…tutto viola

Nel rispetto di una tradizione che si ripete ormai da alcuni anni, martedì 2 novembre, come riporta il Gazzettino del Chianti, ha fatto tappa a San Casciano Giancarlo Antognoni, bandiera e capitano della Fiorentina tra gli anni Settanta e Ottanta. Accompagnato da un caro amico, Dante, si è soffermato in piazza Pierozzi. Nel cuore del centro storico del capoluogo.

Dove, riconosciuto dai tifosi viola e suoi “vecchi” fan, si è intrattenuto per un saluto. E per posare per l’immancabile selfie, ormai un classico al posto dell’autografo. Non è mancato l’invito a vedere un cimelio custodito all’interno di una trattoria poco distante, in cui il titolare tiene “sotto vetro” la maglia che fu indossata da Amarildo Tavares da Silveira.

Altra tappa al forno, con le specialità del Casentino, per poi andare al Frantoio Carmignani, in via di Pisignano, dove è in pieno svolgimento la campagna olearia.

Anche qui, sono stati in tanti a riconoscere Antognoni: che con gli agricoltori in attesa della frangitura dei propri carichi, ha condiviso il piacere di una deliziosa fettunta, con il pane abbrustolito sulla brace, sempre presente in questi giorni.