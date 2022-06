Tare va a Londra per dare inizio al mercato della Lazio. Occhio a Torreira

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare si è spostato a Londra per un viaggio in tema mercato, dove potrebbe rientrare tra i diretti interessati anche un ex Fiorentina. Il rumeno avrebbe raccolto varie informazioni, oltre ai vari apprezzamenti per Sergej Milinkovic-Savic, su cui ci sarebbe pure il Chelsea.

I motivi del viaggio di Tare rimangono un segreto, ma non è da escludere l’ipotesi Lucas Torreira in biancoceleste, stando a quanto riportato da Calciomercato.com. Come già accennato oggi (LEGGI QUI), il giocatore vuole lasciare l’Arsenal e si è già offerto alla Lazio la scorsa settimana. Ancora niente di sviluppato, ma una pista percorribile.