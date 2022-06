Taveri: “La Fiorentina lavora meglio del Napoli e ha un ottimo allenatore. I viola hanno fatto una buona stagione”

Il giornalista e volto di Mediaset Mino Taveri ha parlato a TMW dicendo la sua sulla Fiorentina: “I viola e il Napoli le definirei entrambe le eterne incompiute. La Fiorentina però non ha fatto una brutta stagione, la società ha lavorato bene. Ho avuto occasioni di vederla in Coppa Italia e ho parlato anche con la dirigenza. Italiano è un ottimo allenatore, a me piace moltissimo, per certi veri la Fiorentina lavora anche meglio del Napoli“.