Tecnologia e calcio: come le innovazioni hanno cambiato questo sport

Ormai da tempo la tecnologia è entrata a far parte di ogni aspetto delle nostre vite e questo ha cominciato a riflettersi anche sul mondo dello sport e in particolar modo sul calcio. Sono stati infatti introdotti sensori, tool, app e molti altri dispositivi tecnologici per monitorare non soltanto il gioco del calcio, ma anche la salute dei giocatori stessi.

Il calcio è stato ovviamente stravolto da questi cambiamenti rivoluzionari, ma solo ed esclusivamente in senso positivo. Vediamo insieme allora quali sono alcune di queste innovazioni tecnologiche e come hanno modificato il modo di giocare e di guardare il calcio.

La goal-line technology

Introdotta già nel 2012, questa tecnologia permette di verificare senza ombra di dubbio la validità di un goal. Il nome in italiano è letteralmente tecnologia della linea di porta ed è un aiuto ormai indispensabile per gli ufficiali di gara per evitare le reti fantasma. Sono utilizzate 7 telecamere su ogni porta che seguono il pallone continuamente con riprese 3D per verificarne percorso e traiettoria.

Nel momento in cui viene effettuato il goal, arriva agli arbitri una conferma tramite uno speciale orologio indossato da questi. Se la palla non ha realmente superato la linea di porta le telecamere non confermeranno il goal.

La tecnologia VAR