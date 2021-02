Tegola in casa Roma: Fonseca perde Dzeko, sicuro assente contro la Fiorentina

Brutte notizie per in Roma, visto che l’ormai ex capitano giallorosso, Edin Dzeko ha riportato una lesione muscolare all’adduttore della gamba sinistra. Infortunio rimediato ieri sera durante il match di Coppa con il Braga.

Dunque stop di almeno due settimane per il bosniaco, che salterà le prossime 3/4 partite con Milan e sicuramente anche la Fiorentina. Tegola a Trigoria, visto che Dzeko ultimamente, dopo la pace fatta con Fonseca, stava ritrovando anche la via del gol, come dimostra l’ennesima rete messa a segno proprio ieri in Europa League.