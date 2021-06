Telenovela Nainggolan ai titoli di coda: l’ex obiettivo della Fiorentina resterà a Cagliari ma stavolta a titolo definitivo

E’ arrivata l’estate e con lei, puntuale, il caso Nainggolan. Il centrocampista belga è stato un grande obiettivo della Fiorentina in passato, arrivando davvero molto vicino a vestire la maglia viola. Alla fine il giocatore scelse di andare a Cagliari per rimanere a contatto con la moglie malata, ripetendo l’avventura che lo aveva lanciato in Italia.

Tuttavia il cartellino di Nainggolan è sempre rimasto in mano all’Inter, con il Cagliari che chiedeva di rinnovare il prestito non potendosi permettere i costi del giocatore. Stavolta però le cose potrebbero cambiare perché l’Inter, bisognosa di liberarsi dell’ingaggio del giocatore, è un passo dal cederlo a titolo definitivo ai sardi. Si prospetta dunque un finale di carriera in Sardegna per Nainggolan, lontano da qualunque altre ipotesi. Compresa la Fiorentina.