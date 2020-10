Tensioni tra manifestanti e polizia in centro a Firenze: cariche, lancio di oggetti e bombe carta

In questo momento nel centro storico di Firenze stanno imperversando gli scontri tra i componenti di una manifestazione non autorizzata e le forze di polizia. Tutto è partito nei giorni scorsi da un tam tam sui social network e sui gruppi whatsapp per protestare contro i provvedimenti presi dall’ultimo DPCM del Governo riguardo alle norme anti COVID-19. Una vera e propria guerriglia urbana quella di stasera nelle vie più famose del capoluogo fiorentino, dove stanno continuando ad essere lanciati fumogeni, bottiglie e vasi. Una Firenze irriconoscibile, diventata in una sera teatro di atti di vandalismo e sommossa. Purtroppo sembrano esserci anche delle persone lievemente ferite.

