Terracciano: “Attacco Inter spuntato? Diamo merito alla fase difensiva della Fiorentina. C’è grande euforia, ci giochiamo tante cose ora”

A Sky arrivano le parole del portiere viola Pietro Terracciano:

“C’era l’euforia giusta, quando vinci a Milano contro una grande squadra è normale festeggiare. Le nostre caratteristiche sono quelle viste stasera, non abbiamo mai affrontato partite chiudendoci ma sempre portando avanti le idee del mister. In giornate così è ancora più soddisfacente. Dove possiamo arrivare? Spero lontano perché c’è tanto in gioco, ci aspetta una battaglia per la Coppa Italia mercoledì, c’è la Conference. L’attacco dell’Inter? Posso parlare di oggi, hanno degli attaccanti che fanno invidia a tutta la Serie A, va fatto notare anche il merito della nostra fase difensiva. Potevano far meglio ma per fortuna non è andata così”.