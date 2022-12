Terzic, cessione difficile da ipotizzare. Il Bologna pressa, ma prepara l’alternativa

Il calciatore della Fiorentina Aleksa Terzic è stabilmente inserito nelle gerarchie di Vincenzo Italiano. Nelle ultime uscite prima della sosta, il serbo ha visto il campo con maggiore frequenza e ha dimostrato la sua importanza all’interno del collettivo: il ruolo di riserva del capitano Biraghi non lo scomoda più di tanto. I suoi ampi margini di crescita, tuttavia, potrebbero portarlo a qualcosa di più.

Sembrano averlo capito anche altrove, come a Bologna, dove hanno lanciato un segnale chiaro. Terzic interessa alla società rossoblù, come testimonia la presenza del ds Marco Di Vaio allo stadio Franchi, nell’amichevole contro l’Always Ready.

Al momento, la vendita di Terzic non rientra assolutamente nelle priorità della Fiorentina, in vista del calciomercato invernale. Molto dipenderà dall’insistenza del Bologna nei suoi confronti e dalle ambizioni del ragazzo, che a Firenze si trova bene, ma potrebbe spingere per un posto da titolare. Intanto, i felsinei preparano un’alternativa, ovvero Pietro Beruatto, terzino sinistro in forza al Pisa. Attenzione anche a Josh Doig e a Tony Lato, come riporta il Corriere dello Sport.