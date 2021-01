Terzic gioca dal primo minuto e confeziona anche un assist, ma il suo Empoli si arrende al Napoli che vola ai quarti di Coppa Italia

Si è da poco concluso il match tra Napoli ed Empoli, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il risultato finale è stato di 3-2 per gli uomini di Gattuso, che hanno così staccato il pass per i quarti.

Vantaggio azzurro con Di Lorenzo, poi il pareggio di Bajrami. Al 38′ Lozano ha firmato il sorpasso, ma nella ripresa lo stesso Bajrami ha riacciuffato il punteggio. Nell’occasione l’assist gli è stato servito dal giocatore di proprietà della Fiorentina Terzic, in campo dal primo minuto. A un quarto d’ora dalla fine però Petagna ha riportato in vantaggio il Napoli, per il 3-2 definitivo.