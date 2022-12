Terzic in vendita? La Fiorentina sbarra le porte a una pretendente italiana

Il Bologna è alla ricerca di un esterno di fascia sinistro da regalare a Thiago Motta. Ai profili di Doig del Verona e di Lato del Valencia si è aggiunto, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, anche quello di Aleksa Terzic. In estate si era parlato di una possibile cessione, o di un altro prestito, per il serbo, ma al momento la Fiorentina non ha nessuna intenzione di venderlo.

Inoltre, in questa stagione, Terzic ha trovato la fiducia di Italiano che gli ha concesso molte più occasioni rispetto al primo anno. La riserva di Biraghi, quindi, non sarebbe nel taccuino di giocatori in uscita dalla società viola.