Thuram segna e vola nelle quotazioni e la Fiorentina torna a puntare Piatek. Si delineano i contorni dell’affare

Un attaccante per la Fiorentina della prossima stagione. La Nazione ne parla approfonditamente mettendo in primo piano le gesta di Marcus Thuram, classe 1997, ieri protagonista della vittoria del suo Borussia Moenchengladbach per 4-1 sull’Union Berlin. Le due reti realizzate dal giocatore non hanno fatto altro che metterlo ancora più in mostra.

Forse è anche per questo che la dirigenza viola ha scelto di tenere vive altre strade, in particolare quella che porta a Krzysztof Piatek che gioca nell’altra squadra di Berlino, l’Hertha. Piatek si legge ancora sulla fonte citata, potrebbe arrivare alla Fiorentina con un prestito oneroso biennale e un riscatto obbligatorio da esercitare nel 2022. Ci sono dunque margini di manovra più ampi rispetto a Thuram.