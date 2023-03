Tocca a Quarta tirare il fiato mentre davanti è derby tra Riccardo. Pronta la mascherina invece per Bianco

Non è più epoca di turn over ossessivo, come a inizio stagione, e anzi nelle ultime settimane Vincenzo Italiano ha trovato un gruppo base e rotazioni su cui poter contare senza troppi patemi. Per questo la Fiorentina che ospiterà il Lecce domani al ‘Franchi’ non sarà molto diversa da quella delle ultime uscite: probabile che a Quarta tocchi un turno di riposo dopo averle giocate praticamente tutte tra febbraio e marzo, complice anche l’infortunio di Milenkovic.

Un derby tra Riccardo invece per il ruolo di esterno sinistro, tra Sottil e Saponara con quest’ultimo favorito, come riportato da Radio Bruno. Dubbi invece sulla presenza di Alessandro Bianco dopo il pugno ricevuto a Sivas: è pronta però una mascherina apposita per tutelare il suo setto nasale, rotto nell’impatto con il delinquente invasore di campo.