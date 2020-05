Tonali sempre più fuori orbita per la Fiorentina: su di lui spunta anche l’interesse di una big europea

Sky Sport fa il quadro intorno a quello che potrà essere il futuro del centrocampista del Brescia Sandro Tonali, profilo che piace alla Fiorentina ma sul quale si sono messe in coda per primi molti club. L’esperto di calciomercato Gianluca di Marzio spiega che in prima fila c’è l’Inter, che ha scelto di provarci davvero ad accaparrarsi il giovane giocatore, e poi la Juventus che deve però prima muoversi sul fronte delle cessioni di alcuni centrocampisti in rosa. Su Tonali però c’è anche il Barcellona che si è interessato a lui fin mesi scorsi, anche se adesso lavora più sugli scambi che su investimenti cash. Resta però di fatto che più aumenta la concorrenza delle big più il centrocampista delle Rondinelle diventa fuori portata per la Fiorentina.