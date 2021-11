Tonelli: “Ho senso di rivalsa nei confronti della squadra della mia città. Voglio dimostrare che Firenze si è persa qualcosa”

Il difensore dell’Empoli Lorenzo Tonelli, fiorentino di nascita, racconta a DAZN come vive, da titolare in campo, il derby in programma quest’oggi contro la Fiorentina: “C’è tanto senso di rivalsa nei confronti di una società che fa parte della mia città, dove ho tanti amici tifosi viola.

Poi afferma: “Io ho voglia di dimostrare che sono un fiorentino che appartiene a Empoli e che Firenze si è persa qualcosa”.