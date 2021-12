Toni: “Mi piacerebbe che Vlahovic continuasse a giocare nella Fiorentina. Ma sono sicuro che saprà fare la scelta giusta”

L’ex attaccante della Fiorentina Luca Toni ha parlato a TMW: “I viola hanno un grande allenatore e stanno facendo molto bene, c’è anche tanto entusiasmo e la piazza può dare tanto. Vlahovic è un grande attaccante, giovane e forte. A me piacerebbe che continuasse nella Fiorentina, bisogna goderselo perché sta migliorando tanto. Consigli non ne do, ma sono sicurò che saprà scegliere bene dove andare”.

E poi, alla domanda su quanto Vlahovic potrebbe fare comodo alla Juventus, Toni ha risposto così: “Beh, un attaccante del genere sarebbe un rinforzo per tutte le squadre. Farebbe comodo a chiunque”.