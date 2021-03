Al Messaggero ha parlato così dell’addio di Cesare Prandelli l’ex bomber della Fiorentina Luca Toni. Queste le sue parole: “Il suo gesto è stato di grande coraggio. Lo stress è una brutta bestia e ha messo come priorità l’interesse per la squadra per non rischiare di avere contraccolpi sul campo. Non ha sofferto la pressione di Firenze, Cesare è un uomo abituato a lavorare a livelli alti”.