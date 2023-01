Torino, scelte obbligate per Juric in vista di Firenze

Per quanto riguarda il Torino, in vista del match di sabato sera con la Fiorentina, come riporta Toronews.Net, ad oggi la compagine granata ha le scelte obbligate. Lukic e anche Ilkhan (ancora fermo per i postumi dell’infortunio alla caviglia rimediato il 23 dicembre nel test contro la Cremonese) sono ai box; dunque Adopo, Gineitis e Garbett (8 presenze con la prima squadra in tre) rappresentano le due uniche alternative al tandem Ricci – Linetty.