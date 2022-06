Torreira, con la Fiorentina è finita: tornerà all’Arsenal, ma non resterà a Londra

L’impensabile fino a qualche settimana fa è diventato realtà. Lucas Torreira non sarà più un giocatore della Fiorentina. I rapporti tra la società viola e l’Arsenal non sono migliorati, tanto da arrivare al naufragio completo della trattativa post mancato riscatto. Radio Bruno parla di una telefonata di poche ore fa tra Daniele Pradè e il centrocampista uruguaiano. Il direttore sportivo gli ha comunicato la scelta della società di non voler puntare più su di lui.

Anche l’esperto di mercato, Niccolò Ceccarini, conferma l’indiscrezione: “Niente Fiorentina per Torreira, tornerà all’Arsenal ma comunque non vi rimarrà“. Di seguito il post del giornalista: