Torreira “decisivo” nel pressing alto dell’Uruguay insieme a un ex viola: ma la Celeste perde e non tiene quasi mai il pallone

Analisi del giorno dopo anche in Uruguay dove si parla della sconfitta pesante con l’Argentina, che al momento relega la Celeste al sesto posto e fuori dalla zona qualificazione a Qatar 2022. Nel centrocampo di Tabarez hanno giocato da titolari tutti giocatori della Serie A: da Lucas Torreira all’ex viola Vecino, fino a Bentancur e Nandez. La stampa uruguaiana per altro ha commentato anche con toni positivi la prova del reparto, molto attivo nel pressing alto, guidato proprio dal mediano della Fiorentina, ma poco atto a controllare il pallone. A fine gara l’Argentina ha fatto registrare un possesso addirittura intorno al 70%, pur rendendosi meno pericolosa dell’Uruguay. Alla fine però ha deciso il gol di Di Maria e la Celeste dovrà cercare punti per la qualificazione martedì prossimo in Bolivia.