Torreira è tornato a Firenze… ma questa volta il campo non c’entra

Lucas Torreira, ormai da tempo, non è più un giocatore della Fiorentina. È stato un addio amaro e difficile, che ha cambiato le carte in tavola per il calciomercato viola e che ha visto l’uruguaiano tornare all’Arsenal. Lucas, in ogni caso, ha fatto visita nella città che tanto ha amato.

Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, Lucas Torreira è tornato a Firenze. È arrivato in città ieri, più precisamente all’hotel “The St. Regis” in Piazza Ognissanti, ed è ripartito nel primo pomeriggio.

Il suo ritorno, comunque, non ha alcuna correlazione con un fantomatico ritorno alla Fiorentina, né con qualunque altra questione relativa al calcio. L’ex numero 18 viola si è concesso questa breve visita per sistemare la sua casa, che a breve dovrà lasciare, e per rinnovare il passaporto.