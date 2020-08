Torreira sogna il ritorno in Serie A, ma la Fiorentina non è la sola a muoversi per lui: ecco quanto chiede per lui l’Arsenal

Dopo la rottura con l’allenatore dell’Arsenal Arteta, l’unico attuale desiderio di Torreira è quello di lasciare i Gunners. Destinazione più che gradita sarebbe la Serie A dove per lui si sono mossi Fiorentina, Roma, Torino e, ultima in ordine cronologico, anche la Lazio. Il club londinese lo pagò due anni fa ben 30 milioni dalla Sampdoria e non vorrebbe venderlo per meno di 20 milioni, senza contare l’ingaggio del giocatore, che attualmente guadagna 3 milioni più bonus. Affare difficile ma non in possibile, il futuro di Torreira potrebbe tornare a parlare italiano. A riportarlo è Tuttosport

