Tra addii pesanti e casi di mercato: c’è un’altra Fiorentina che non ingrana e lo scudetto è già un miraggio

Anche la Fiorentina Femminile si trova a vivere un periodo non facile. Dopo un inizio di campionato che aveva fatto presagire il meglio con tre vittorie su tre, sono arrivate tre sconfitte pesanti, una dietro l’altra: Sassuolo, Juventus e Verona. Se le prime due sono ottime squadre (al momento in ordine seconda e prima nella Serie A femminile), la formazione veneta non era di certo irresistibile, soprattutto per una formazione esperta come quella viola. Nell’ultimo mercato se n’è andata un simbolo come Alia Guagni e, a un passo dall’addio è stata anche Tatiana Bonetti, anche lei all’Atletico Madrid. Il suo mancato trasferimento ha destabilizzato l’ambiente, con la calciatrice che è tornata in campo solo domenica, subentrando a gara in corso nella partita della confitta contro il Verona.

Anche nella squadra femminile il clima non è rilassato e dopo Iachini, anche Cincotta sembra essere ora sul tavolo degli imputati di una situazione che non piace alla società viola. Ora lo stop per le Nazionali, con la Fiorentina femminile che tornerà in campo il 7 novembre contro la Roma. Di tempo per riflettere ce n’è, ma lo scudetto sembra già un miraggio.