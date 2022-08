Tra chi arriva e chi parte: come si struttura il maxi-affare tra Fiorentina ed Empoli

L’asse di mercato in provincia di Firenze è caldissima. Fiorentina ed Empoli trattano per diverse piste, che riguardano giocatori viola e azzurri. In questi giorni di continui contatti, fa chiarezza il giornalista Niccolò Ceccarini.

Nedim Bajrami alla Fiorentina è un’operazione praticamente fatta e sarà a titolo definitivo. Discorso analogo per Szymon Zurkowski, che farà il percorso inverso e tornerà in azzurro; la Viola detiene una percentuale sulla sua futura rivendita. Se anche Kouamé dovesse accettare l’Empoli, lo farà esclusivamente in prestito. Modalità e cifre sono ancora ignote, ma queste, intanto, sono le basi della maxi-trattativa tra le due squadre toscane della Serie A.