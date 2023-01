Tra la Fiorentina e il Leicester ci sono cinque milioni che possono fare la differenza per Gonzalez. Ecco a che cifre si può chiudere la trattativa

Sono giorni sempre più caldi per quanto riguarda il futuro dell’attaccante viola Nicolas Gonzalez. La possibilità che possa lasciare la Fiorentina nel corso del mercato di gennaio si fa sempre più concreta.

Secondo quanto riferito dal Corriere Fiorentino il Leicester avrebbe trovato l’accordo con il giocatore proponendogli un contratto fino al 2027 da 4 milioni netti a stagione e vorrebbe chiudere anche con il club viola.

La distanza tra domanda e offerta da colmare è di circa 5 milioni, che consiste nella cifra che spetta ai club che hanno formato Gonzalez come contributo di solidarietà.

Il presidente Rocco Commisso chiede quindi di arrivare a 40 milioni per provare ad incassarne 35. La prossima settimana sarà quella decisiva per capire la fattibilità dell’affare. Nel frattempo, per sostituire l’attaccante argentino, per i viola resta come prima scelta il nome Brekalo, ma ci sono anche quelli di Bamba e Karlsson.