Tramonta l’ipotesi Hysaj per la Fiorentina. Per lui pronto l’accordo di cinque anni con un’altra squadra di Serie A

Dopo le conferme arrivate in settimana sugli esterni di difesa il nome di Elseid Hysaj aveva iniziato ad allontanarsi dai radar del mercato della Fiorentina. Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport arrivano conferme in questo senso: “Sarà lui il primo tassello della nuova Lazio di Sarri. La trattativa per portare in biancoceleste il terzino albanese è decollata nelle ultime ore e l’operazione dovrebbe essere chiusa già nei prossimi giorni perché si attendono le firme. Hysaj, che negli ultimi sei anni ha giocato con il Napoli, si sta infatti per svincolare ed è libero di decidere il suo futuro. La Lazio lo aveva già contattato prima dell’arrivo di Sarri, che ha dato poi il via libera”. Niente ritorno sulle rive dell’Arno per il difensore dopo i trascorsi a Empoli sempre con Sarri e che è pronto a firmare un contratto quinquennale con la Lazio.