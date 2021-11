Trattativa aperta per il rinnovo di Dragowski, ma c’è distanza tra la richiesta e l’offerta della Fiorentina: i dettagli

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com la Fiorentina starebbe lavorando al rinnovo di contratto del portiere Bartłomiej Drągowski. Il suo contratto scade nel 2023 e sul tavolo ci sarebbe una richiesta precisa da parte dell’estremo difensore polacco: triennale da 1.8 milioni a stagione. La società viola non sarebbe ancora arrivata alle cifre richieste ma una proposta c’è già stata: sul piatto un contratto da 1.2 milioni all’anno, 600mila euro di distanza.

In programma ci sarebbe un incontro tra le parti nei prossimi giorni per provare a limare la distanza. Sarà rinnovo alle cifre richieste (o una via di mezzo) o cessione? La cosa certa è che la separazione tra le parti non c’è stata, come ci ha detto in esclusiva il suo procuratore (LEGGI QUI). Tempo al tempo. Intanto il numero 1 viola è pronto al rientro in campo.